Juve, Marchisio diventa telecronista

13 febbraio 2017

Per il momento Claudio Marchisio è ancora un giocatore importante per la Juventus, ma - visto come se la cava al commento di un match - il Principino, una volta appese le scarpe al chiodo, potrebbe anche traformarsi in un telecronista. Il centrocampista si è messo alla prova con le #JChallenge e si è divertito a raccontare, rigorosamente in dialetto piemontese, una sua rete realizzata contro il Milan nel 1998, quando Marchisio giocava nelle giovanili bianconere.