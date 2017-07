Juve, Marchisio alle rivali: "Vogliamo vincere ancora"

26 luglio 2017

Marchisio traccia un primo bilancio di questo inizio di preparazione. "E' un inizio di stagione come gli altri, perché comunque sono un po' di anni che ci ritroviamo a scaglioni. In questa tournée abbiamo la possibilità di visitare posti nuovi, ma soprattutto di conoscerci, grazie a test con grandi squadre come Barcellona, Paris Saint Germain e Roma. Questa è la cosa più importante, perché tra neanche un mese avremo il primo trofeo della stagione".



Il periodo buio per via del brutto infortunio ai legamenti è ormai alle spalle. "Ho voglia di continuare su quella strada. Nell'ultimi due anni avevo lavorato molto e non era riuscito a godermi le vacanze. Quest'anno invece ci sono riuscito e quando sono terminate mi sono detto: 'ho davvero voglia di ricominciare'. In questo periodo i carichi di lavoro sono notevoli e bisogna conoscersi bene, sapere fin dove spingersi e piuttosto prendersi una mezza giornata in più per riposarsi".



Il Principino bianconero dà il benvenuto a Federico Bernardeschi. "Noi italiani lo conosciamo bene. E' un talento puro che viene ad aumentare le capacità tecniche di questa squadra. Arriva in un gruppo che ha tanta voglia di vincere ancora e anche lui dovrà darci una mano per raggiungere nuovi obiettivi insieme".