Juve, lo sfogo di Higuain: "Non mi aspettavo così tanti fischi a Napoli"

4 aprile 2017

Mercoledì sera il replay in Coppa Italia. E l'accoglienza non sarà diversa da quella di domenica sera in campionato: stessi fischi e stessi insulti. Il secondo ritorno di Higuain al San Paolo sarà insomma la fotocopia del primo: nessun sconto da parte di quei tifosi che l'hanno amato e osannato e poi lo hanno visto cambiare maglia e vestire quella della odiata Juve. "Non mi aspettavo così tanti fischi e insulti" ha confidato l'argentino a degli amici in aeroporto. " A questa squadra ho dato molto"

L'amarezza ci sta. Lo stupore forse meno. Che il ritorno nello stadio che lo aveva trattato da re per tre lunghe stagioni azzurre non sarebbe stato dei più pacifici era facilmente immaginabile. Il Pipita lo temeva e puntualmente è accaduto tutto quanto era previsto: fischi, tanti. Tantissimi. I fischi di chi si è visto tradito e ha patito il divorzio. E ora la replica, con l'accesso alla finale di Coppa Italia in gioco. Gonzalo è a secco da cinque gare in campionato, cosa che non accadeva dal 2012: un digiuno lunghissimo per uno come lui. Tornare a esultare, per quanto in Coppa, è dunque l'obiettivo: a patto che le emozioni negative che lo hanno frenato domenica siano questa volta lasciate se non a casa per lo meno nello spogliatoio.