Juve, Lichtsteiner: "Vietato pensare al Barcellona"

3 aprile 2017

"Il Napoli - aggiunge Lichtsteiner - ha corso tantissimo e magari non riuscirà a fare la stessa gara che ha fatto in campionato. E' vero che in trasferta ogni tanto lasciamo qualche punto, ma bisogna anche vedere contro chi. Erano tutte squadre contro le quali è difficile giocare, se si pensa alle partite di Milano e Firenze, ma anche allo stesso Napoli".



Juventus attesa da un mese di aprile ricco di sfide decisive: "Siamo qui, dove volevamo essere ad inizio stagione. Siamo in corsa per lo scudetto, mercoledì possiamo raggiungere la finale di Coppa Italia e poi giochiamo i quarti di Champions contro il Barcellona. E' un mese molto importante, nel quale proveremo a perseguire tutti i nostri obiettivi. Bisogna essere bravi a giocare contro tutti gli avversari come se fossero il Barcellona, con lo stesso ritmo e con la stessa mentalità è questo che ti fa vincere i titoli, mantenendo sempre ben saldi i piedi per terra, senza mollare contro nessuno".



"Negli anni scorsi - aggiunge lo svizzero - abbiamo vinto tanti titoli nazionali, ed ora noi, così come tutti i tifosi, vogliamo vincere la Champions League. Per un giocatore, conquistare questo titolo è sempre un sogno: siamo carichi, ma prima pensiamo a Napoli, Chievo e Pescara. Bisogna essere concentrati su tutti i fronti. Poi Lichtsteiner scherza sul sorteggio di Coppa: "Lo sapevo già prima, quando hanno vinto 6-1 contro il Psg stavo giocando a carte con mio padre e gli ho detto: 'vedrai che ora becchiamo il Barcellona!'. Non è stata una sorpresa per me...".