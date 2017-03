Juve, la seconda maglia 2017/2018 sarà gialla

3 marzo 2017

Puntuali, come ogni anno, spuntano con diversi mesi d'anticipo le prime indiscrezioni riguardanti le maglie della prossima stagione. Come rivelato su Twitter dall'account "La Maglia Bianconera", la Juventus la prossima stagione dovrebbe avere - come seconda divisa - una casacca di colore giallo con inserti blu. Le classiche stripes dell'Adidas, sempre di colore blu, dovrebbero campeggiare sulle maniche ma resta ancora da chiarire se saranno in modalità classica o giromanica.