Juve A-Juve B 5-0: grande festa a Villar Perosa, Ronaldo in gol dopo 8', doppietta per Dybala

Juve A-Juve B 5-0: grande festa a Villar Perosa, Ronaldo in gol dopo 8', doppietta per Dybala Esordio con gol, autogol provocato, rovesciata tentata e tacco salvato sulla linea per il 'marziano'. A segno anche Marchisio Facebook

12/08/2018

E' finita a metà del secondo tempo l'amichevole di Villar Perosa, con la Juventus impegnata con la Juve Primavera nella classica partita in famiglia di metà estate. A decretare la fine della partita che ha visto Cristiano Ronaldo all'esordio in bianconero è stata l'abituale invasione pacifica dei tifosi, a caccia di selfie e magliette dei loro idoli. CR7 ha impiegato 8 minuti per segnare il suo primo gol con la maglia numero 7 della Juve indosso, poi ha procurato un'autorete e assistito alla doppietta di Dybala, che ha indossato anche la fascia di capitano. Nella ripresa tanti cambi e il gol di Claudio Marchisio prima dell'invasione dei tifosi.

La nuova era della Juventus, con il marziano Cristiano Ronaldo in campo con la maglia numero 7, è davvero iniziata. Il 12 agosto 2018 verrà ricordato come il giorno che ha visto l'esordio del cinque volte Pallone d'Oro in bianconero davanti ai propri tifosi, accorsi numerosissimi (eccezionali misure di sicurezza) a Villa Perosa per la tradizionale festa in famiglia prima dell'inizio del campionato. Dopo 8 minuti di match, il portoghese ha realizzato il suo primo gol con la Juventus. Tante occasioni per CR7 nel primo parziale, anche una tentata rovesciata e un colpo di tacco salvato sulla linea. Ottima l'intesa con Dybala, autore di una doppietta e per una ventina di minuti con la fascia di capitano al braccio. Al termine del primo tanti cambi (fuori Ronaldo, sempre in campo Bonucci che ha ricevuti diversi applausi) e gol di Marchisio. Dopo 70 minuti, la consueta invasione di campo con le 600 persone tra stewart e agenti delle forze dell’ordine a garantire il buon rposeguimento della festa bianconera. La stagione della squadra di Allegri adesso può davvero inziare. Un giorno di riposo per tutti, martedì il ritrovo prima dell'amichevole con la Juve 23 di mercoledì. Sabato inizia la stagione. Tutti dovranno farsi trovare pronti. C'è un altro scudetto da vincere e una Champions da puntare con decisione anche granzie al contributo del marziano. Già, perché a Villar Perosa, in campo, con la maglia bianconera, c'era anche (o soprattutto) Cristiano Ronaldo.

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

LA SQUADRA A VILLA AGNELLI Poco prima della 15.30, la Juventus è arrivata a Villa Agnelli. La squadra ha incontrato il Presidente Andrea Agnelli che ha fatto il tradizionale discorso di inizio stagione.

SQUADRA PARTITA PER VILLAR PEROSA La Juve è partita in pullman dalla Continassa per raggiungere Villar Perosa in Val Chisone.

APERTI IN ANTICIPO I CANCELLI Con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario previsto, sono stati aperti i cancelli per permettere ai tifosi di posizionarsi sulle tribune dell'impianto.

CODE CHILOMETRICHE A VILLAR PEROSA Le code sono ormai chilometriche tra le vie del piccolo comune piemontese: iI supporter bianconeri continuano a raggiungere i cancelli per accedere allo stadio la cui apertura è prevista per le ore 14.



ALLENAMENTO TERMINATO, DYBALA IN COPPIA CON CR7 E' finito poco dopo mezzogiorno l'allenamento della Juve alla Continassa. Dopo il pranzo ci sarà la partenza per Villar Perosa. Per quanto riguarda la formazione iniziale, Dybale e Cristiano Ronaldo si divideranno il tridente con unao tra Bernardeschi e Douglas Costa. In mezzo Khedira, Pjanci e Can, dietro, Bonucci con Chiellini.

TIFOSI GIA' IN FILA PER ENTRARE ALL'IMPIANTO I tifosi bianconeri sono già in fila per entrare nell'impianto intitolato a Gaetano Scirea, dove alle 17.30 ci sarà il fischio d'inizio della sfida Juve A-Juve B.

ATTESE ANCHE 15MILA PERSONE Cresce l'attesa a Villar Perosa per l'arrivo della Juve. Nonostante i soli 5mila biglietti a disposizione, sono attese addirittura 10/15mila persone nel piccolo centro per vedere da vicino Cristiano Ronaldo.

JUVE IN CAMPO ALLA CONTINASSA Allenamento mattutino per la Juve, che si è ritrovata nel centro della Continassa prima della partenza per Villar Perosa.

