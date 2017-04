Juve, l'apertura di Tolisso: "Difficile dire no"

6 aprile 2017

Corentin Tolisso apre alla Juventus . Intervistato da Radio Montecarlo, il centrocampista del Lione, da tempo nel mirino dei bianconeri, ha speso parole dolci: " La Juve è un grande club , vediamo cosa succederà quest'estate. E' difficile rifiutare uno scenario del genere, ma non ho ancora parlato con la dirigenza e per ora non c'è nulla di concreto" ha detto il 22enne che ha ammesso: "Serie A e Premier sono i campionati che preferisco".

Tolisso ha parlato del suo futuro e della sua crescita, senza escludere la possibilità di una nuova vita: "A Lione o altrove, lotterò per andare al Mondiale con la Francia. Finora non mi ero mai sentito pronto per cambiare ambiente, ho sempre preso le decisioni in accordo con la famiglia, ora vedremo come finirà. Tra i migliori 5 campionati d'Europa ho due preferenze... la Serie A italiana e la Premier League inglese". Messaggi molto chiari da parte del francese che faranno di certo piacere alla dirigenza bianconera che da tempo ha il suo nome in agenda.