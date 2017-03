Juve, ko anche Mandzukic: emergenza attacco a Napoli

30 marzo 2017

Non ci sono buone notizie per Max Allegri: nonostante alcuni rientri anticipati dalle rispettive Nazionali, alla fine il tecnico bianconero deve fare la conta degli indisponibili. Perso per tutta la stagione (e anche parte della prossima) Marko Pjaca per la lesione al legamento crociato anteriore rimediata dal croato nella gara contro l'Estonia, l'infermeria bianconera apre le porte anche a Mario Mandzukic: l'attaccante croato è costretto a fermarsi per l'infiammazione al ginocchio e la sua assenza nella super sfida al Napoli è, a questo punto, molto probabile.



Problema non da poco, visto che Super Mario è un tassello fondamentale del 4-2-3-1 disegnato da Allegri negli ultimi mesi. E non è da escludere a questo punto un cambio di modulo considerando anche le condizioni fisiche tutt'altro che ottimali di Dybala. L'ex Palermo è appena rientrato dal Sudamerica, ha le fatiche del volo e del fusorario da smaltire e già durante il ritiro con la Nazionale argentina era alle prese con problemi muscolari (era uscito in anticipo a Genova contro la Samp per un guaio ai flessori).



Chi di sicuro non sarà presente a Napoli sono i tifosi bianconeri: il prefetto del capoluogo campano, infatti, ha deciso di chiudere il settore ospiti per motivi di ordine pubblico. Il divieto per gli juventini vale sia per la gara di campionato sia per quella di Coppa Italia. Dopo che il Viminale aveva già proibito ai supporters partenopei di raggiungere lo Juventus Staduim, arriva dunque la medesima decisione per gli juventini. La vendita dei biglietti per la doppia sfida di campionato e Coppa Italia, è stata limitata esclusivamente ai residenti nella Regione Campania e ai possessori della tessera del tifoso.