Juve, Khedira rincuora Buffon: "Ti auteremo a vincere la Champions"

15 novembre 2017

"Vedere Buffon piangere fa male a tutti, italiani e non. Gli ho inviato un messaggio, ma ora più che di parole ha bisogno di obiettivi. Gli manca solo un trofeo, lo aiuteremo a vincerlo". Dalle pagine della 'Bild', Sami Khedira manda parole di conforto al suo compagno di squadra. "Buffon è un grande uomo di sport, una leggenda vivente. Speravo potesse giocare il suo ultimo torneo internazionale. Ora sono triste per i miei compagni juventini e per tutta l'Italia".