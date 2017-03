Juve, Khedira ko: salta Germania-Inghilterra

22 marzo 2017

Gli impegni con le nazionali, dunque, continuano a tenere in ansia la Juve. Oltre a Dybala (lieve contrattura che lo terrà in panchina col Cile per poi giocare con la Bolivia) e Bonucci (alle prese con un'influenza), a preoccupare Allegri ora tocca a Khedira. Il centrocampista bianconero non scenderà in campo contro l'Inghilterra per un problema alla caviglia e la sua situazione verrà monitorata nei prossimi giorni. Le condizioni di Sami comunque non sembrano preoccupare molto Marcus Sorg, uno degli assistenti del ct Joachim Löw. "Khedira è arrivato in ritiro con questo fastidio e non giocherà a livello precauzionale".