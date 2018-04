Juve, Kean è un predestinato: primo 2000 in gol nei maggiori campionati

27 maggio 2017

Moise Kean ha già scritto non solo la sua storia ma anche un pezzo di storia del calcio: il 17enne attaccante della Juventus ha segnato, in pieno recupero contro il Bologna, il gol vittoria che è anche il suo primo in Serie A. Di più: dopo essere stato il primo classe 2000 a esordire in campionato e il primo a farlo anche in Champions, Keane è diventato il primo "millennial" a segnare nei cinque maggiori campionati europei .

Quel colpo di testa al minuto 94 allo stadio Dallara, dunque, entra di diritto tra le pagine da ricordare. Il 19 novembre 2016 era arrivato il primo storico traguardo: Kean, infatti, era diventato il primo 2000 a esordire in Serie A: nel 3-0 della Juve sul Pescara, allo Stadium, al minuto 84 ci fu anche modo per Allegri di buttare nella mischia il promettente attaccante della Primavera. E dopo pochi giorni, il 21 novembre, il ragazzino di Vercelli è divenuto anche il primo "millennial" a giocare una partita di Champions League: minuto 42 del match contro il Siviglia. A 16 anni e 258 giorni Kean è stato il più giovane calciatore a mettere i piedi in campo durante la più prestigiosa competizione.



E il gol al Bologna segna il terzo traguardo: il primo gol di un 2000 non poteva che arrivare da lui, un predestinato. Sempre nei minuti finali anzi, questa volta, di recupero. Una rete per ritoccare i suoi record, per concludere in maniera straordinaria una stagione che i ragazzi della sua età possono solo sognare.