Juve, John Elkann: "Inchiesta biglietti? La verità verrà fuori"

6 aprile 2017

A margine della manifestazione Panorama d'Italia a Torino, John Elkann ha parlato della Juve a 360° . Sull' inchiesta biglietti pieno appoggio ad Agnelli. "La verità verrà fuori. Dispiace quello che viene detto, ma siamo abituati perché uno dei rovesci della medaglia di vincere è che risulti più visibile". Su Juve-Barça : "Come una finale. Abbiamo una rivincita da prenderci per Berlino". Il futuro di Allegri : "Ha bellissime sfide davanti".

Tanti gli argomenti toccati dal numero della Exor. Il più spinoso, senza dubbio, l'inchiesta sui rapporti tra la Juve e alcuni esponenti mafiosi nella gestione dei biglietti. ""Sono fiducioso nelle istituzioni e sono convinto della validità di quanto fatto a oggi dalla Juventus e dalla dirigenza. Sono allineato con mio cugino Andrea (Agnelli, ndr) e con le persone con cui lavora nel portare avanti una difesa legittima - ha spiegato Elkann -. Sono fiducioso che la verita' verra' fuori. Dispiace quello che viene detto, ma siamo abituati perché uno dei rovesci della medaglia di vincere e' che risulti piu' visibile e vulnerabile agli attacchi".



Sulla sfida contro il Barcellona. "E' una partita da finale di Champions League. Sara' difficile e impegnativa, ma bella. Abbiamo una rivincita da prenderci per Berlino".



Non manca un commento sulla partita di Coppa Italia con il Napoli e la doppietta di Higuain. "Sono partite sempre difficili quelle degli ex ed è bello vedere che Higuain ha segnato due gol, dimostra la sua capacità di giocatore. Quel che è passato è passato, bisogna guardare avanti e mi auguro che Higuain faccia tanti gol alla Juventus e pensi al futuro. Sono molto felice, è stata una partita difficile. Si è vista una grande Juve, coraggiosa".



Poche parole sul futuro di Allegri. "Si parla sempre di futuro, a noi interessa il presente e il mister è assolutamente ingaggiato. Ha delle bellissime sfide davanti".



Stasera al Lingotto sarà ospite il ct della Nazionale Ventura. "In bocca al lupo a Ventura, ma faccia attenzione ai numerosi giocatori della Juve che ha. Li preservi bene".