Juve, infortuni per Bernardeschi e Douglas Costa

31 gennaio 2018

Serviranno le valutazioni delle prossime ore, dunque, per sapere se Allegri potrà contare sui due sterni in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. E' stata la stessa società bianconera, con un comunicato sul proprio sito, a dare notizia delle condizioni dei due giocatori:





"La Juventus, rientrata nella notte dalla trasferta di Bergamo, dove ieri sera ha battuto per 1-0 l’Atalanta nell'andata della semifinale di TIM Cup, è tornata al lavoro nella tarda mattinata di oggi.



Come sempre, nei giorni post gara, chi è stato maggiormente impegnato ieri ha svolto lavoro di recupero in palestra, mentre per il resto della squadra era programmata una sessione in campo, principalmente dedicata alla fase atletica, ma con alcuni momenti di lavoro con il pallone.



Non ha preso parte alla seduta ed è stato sottoposto a terapie Federico Bernardeschi, che nel corso della partita di ieri ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro meritevole di ulteriori valutazioni nella giornata di domani.



Douglas Costa, invece, ha effettuato lavoro differenziato per una contusione al polpaccio sinistro: anche lui verrà valutato domani".