Juve in ansia per Chiellini: ennesimo problema muscolare

5 marzo 2017

La Juventus è nuovamente in ansia per Giorgio Chiellini . Il difensore, uscito anzitempo contro l'Udinese dopo un'ora di gioco, ha riportato l' ennesimo infortunio muscolare della stagione (il quarto), un problema alla coscia sinistra che solo gli esami di lunedì stabiliranno l'entità. Davvero improbabile un suo recupero per il match di venerdì con il Milan, è a rischio anche il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto.

Maledetti muscoli. A 32 anni suonati, il fisico di Chiellini è minato dalle mille battaglie combattute su un campo di calcio. I suoi infortuni muscolari sono sempre più frequenti (quest'anno siamo a quattro) e quello di Udine è solo l'ultimo di una lunga serie. Davvero una beffa per il difensore bianconero, in ballottaggio fino all'ultimo con Benatia e alla fine scelto da Allegri come compagno di Bonucci.



Quest'anno il Chiello ha già dovuto saltare due gare di Champions (le sfide con il Lione) e quattro di campionato per problemi di questo tipo (Udinese, Milan, Chievo e Palermo). Rientrato a Oporto, Chiellini era andato in panchina contro l'Empoli per poi tornare nell'undici titolare a Udine. Ora Allegri incrocia le dita e spera che gli esami portino buone news.