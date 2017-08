Juve, il Real dice no a 75 milioni per Kovacic

19 agosto 2017

Secondo As, sia il club sia il tecnico si sarebbero fermamente opposti alla cessione di Kovacic nonostante la ricca offerta della Juve che sarebbe valsa anche una notevole plusvalenza visto che i blancos versarono all'Inter poco meno di 35 milioni nell'estate del 2015 per il giocatore. E dopo due stagioni in cui il croato non è quasi mai stato una prima scelta (difficile, comunque, esserlo al Madrid) collezionando comunque 74 presenze e 3 gol, questa potrebbe essere quella buona per il definitivo salto di qualità visto che il croato sta trovando sempre più spazio e minuti. Al punto da essere ritenuto incedibile. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, Zidane sarebbe piuttosto disposto a sacrificare il giovane centrocampista Marco Llorente. Insomma, levategli tutti ma non Mateo Kovacic. Non è escluso, comunque, che la Juve possa tentare un nuovo assalto.