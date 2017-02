Juve, Higuain: "Qui come al Real: identica cultura del successo"

2 febbraio 2017

Questione di cultura. Addirittura di dna. Per la Juve vincere fa parte del patrimonio genetico, così come per il Real Madrid . Ne è certo Gonzalo Higuain, intervistato nel corso della trasmissione 'El Transistor' di Onda Cero. All'emittente spagnola, il bianconero ha parlato di "identica cultura del successo" in due club "in cui ti insegnano a vincere". Con una differenza: "La tifoseria bianconera è meno dura, qui non fischiano la squadra".

Il passato remoto al Real. Quello più recente al Napoli. Il presente alla Juve. Insomma, tutto si intreccia per Gonzalo Higuain e per la curiosità dei media e dei tifosi spagnoli, e madridisti in particolare, a due settimane dalla sfida di Champions tra i merengues e gli azzurri. "Sono molto legato ad entrambe le squadre" ha dichiarato il Pipita riferendosi al suo passato. "Certo, la squadra di Sarri sta cambiando e sta cercando di crescere: la cosa importante, comunque, è voler migliorare. Ho amici da entrambe le parti: spero che vinca il migliore".



Ma c'è spazio anche per altro, per Ronaldo (Il Fenomeno) che resta il mito ("Guardo continuamente i suoi video per imparare: per me è stato il migliore della storia") per l'altro Ronaldo, Cristiano, e per Messi che faticherebbero non poco in Italia ("Non ho mai detto che Messi e Cristiano non segnerebbero tanto in Italia, ho detto che sarebbe una bella sfida...") e infine per Dybala ("di certo un fenomeno del calcio").



Futuro madridista la Joya bainconera? No, su questo nulla. Il mercato non è mestiere per Higuain.