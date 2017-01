Juve, Higuain: "Col Sassuolo dimostrazione di forza, ora battiamo l'Inter"

30 gennaio 2017

A Reggio Emilia, Allegri ha insistito con il modulo a trazione anteriore inaugurato contro la Lazio, una soluzione che dopo l'approvazione di Mandzukic incassa anche il favore di Higuain: "Il mister ha avuto il coraggio di giocare così ma poi dipende tutto dai giocatori. In queste partite abbiamo dimostrato di avere i giocatori per fare questo sistema di gioco ma dobbiamo continuare così", ha sottolineato l'argentino.



Il match con il Sassuolo però ha lasciato in dote alla Juventus non solo certezze, ma anche un piccolo strascico polemico per l'episodio della mancata stretta di mano tra Dybala e Allegri. "Paulo sta bene, è tranquillo e anche il mister ha detto che è tutto a posto - ha assicurato il Pipita - Sono cose che capitano, lui è tranquillo ed è importante per noi. Nessun caso quindi e clima sereno in vista del big match di domenica contro l'Inter: “E' una squadra fortissima, ha vinto tanti Scudetti nella sua storia ed è una squadra da rispettare - ha sottolineato Higuain - Verranno a Torino per giocare la loro partita ma noi speriamo di continuare la striscia vincente dello Stadium".



Contro i nerazzurri, il Pipita si augura di ritoccare il suo score personale in campionato (è capocannoniere con 15 realizzazioni insieme a Dzeko e Icardi) e di aggiungere qualche rete ai suoi 18 gol stagionali, un bottino che ritiene comunque soddisfacente in così poco tempo: "Sono felice, come sempre cerco di imparare dai consigli che mi dà il mister e i compagni. Sono solo da sei mesi qui ma sono molto contento. Voglio ripagare la fiducia della società e dei tifosi – ha detto - Io voglio sempre aiutare la squadra, al di là dei gol. Ovviamente l’attaccante vive di gol, segnare è la cosa più bella ma quando non ci riesce bisogna aiutare la squadra a conquistare i tre punti".



Nella testa di Higuain c'è sempre anche la Champions, ma l'argentino non si sbilancia sulla possibilità che il nuovo modulo possa essere adottato anche nelle gare europee: "Dovete chiederlo al mister, deciderà lui", ha tirato corto il Pipita, che non ha dubbi nemmeno quando gli si chiede della doppia trasferta di campionato e Coppa Italia a Napoli: "Sono cose che nel calcio capitano. Per me sarà un ritorno speciale. La sto vivendo in maniera molto tranquilla".