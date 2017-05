Juve, Higuain a 6 gol dal suo record assoluto

LE STATISTICHE DI JUVENTUS-TORINO

- Dopo 591 giorni la Juventus non vince in casa in campionato: Juventus-Frosinone 1-1 del 23/09/2015.

- Si ferma a 33 la striscia di vittorie interne per la Juve in campionato: nuovo record nella storia della Serie A.

- La Juve ha segnato un gol nel derby dal 90° in avanti in quattro delle ultime sei stracittadine di Torino.

- Questa è solo la seconda volta che la juve va in svantaggio in casa in questo campionato (la prima contro l'Udinese a ottobre).

- Quello di Ljajic è stato il 23° gol su palla inattiva del Torino: nessuna squadra ha fatto meglio finora in questo campionato.

- Adem Ljajic non segnava almeno nove gol in un singolo campionato dalla stagione 2012/13 con la Fiorentina (11 reti).

- La Juve è diventata la 21ª squadra contro cui Ljajic ha segnato in Serie A.

- Sono 32 i gol stagionali di Higuain in tutte le competizioni, a -6 dal record dello scorso anno.

- Era dall’aprile 1995 che il Torino non segnava in tre derby di fila in casa della Juventus in A.

- La Juve ha trovato la via del gol in tutte le ultime 26 gare di campionato.

- 12 volte in questo campionato la Juventus ha chiuso il primo tempo senza subire tiri nello specchio.