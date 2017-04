Juve, gaffe Cuadrado: pubblica su Twitter la nuova maglia

27 aprile 2017

Altro che sponsor, pubblicità e presentazioni ufficiali: con una gaffe involontaria a svelare la nuova maglia della Juventus ci ha pensato Juan Cuadrado. L'esterno colombiano ha pubblicato su Twitter una foto in cui appare con una divisa che sembra essere quella per la stagione 2017/2018 con la scritta "Pronti per domani", riferendosi alla gara con l'Atalanta. Dopo pochi minuti, però, il tweet dell'ex giocatore del Chelsea è stato rimosso.