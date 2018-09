Juve, forte ottimismo sul recupero di Pjanic

11/09/2018

Ci dovrebbe essere anche Miralem Pjanic tra i convocati di Allegri per la gara tra Juventus e Sassuolo che andrà in scena domenica alle ore 15 allo Juventus Stadium. Il bosniaco, atteso a Torino dopo le gare giocate con la Bosnia, aveva riportato una botta con la maglia della nazionale ma secondo le ultime indiscrezioni non sembra essere nulla di grave. Si tratterebbe di un semplice pestone che non ha fatto preoccupare lo staff juventino che lo aspetta alla Continassa per la ripresa degli allenamenti.