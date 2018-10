Juve, Emre Can operato per il nodulo alla tiroide

29/10/2018

E' perfettamente riuscito l'intervento chirurgico cui si è sottoposto Emre Can per la rimozione di un nodulo alla tiroide. L'operazione è stata eseguita a Francoforte dal Prof. Vorlaender, alla presenza del Dott. Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juve. "Nei prossimi giorni - riferisce il club bianconero - potrà essere meglio definita la prognosi per la ripresa dell'attività agonistica".