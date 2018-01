JUVE, EMATOMA ALLA COSCIA PER MATUIDI: CHIEVO A RISCHIO

23 gennaio 2018

La Juventus, tramite il suo sito internet, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Matuidi, Khedira e Alex Sandro: "Il ritorno in campionato è già alle spalle - si legge su juventus.com - e si pensa già al prossimo impegno, sabato sera a Verona contro il Chievo. La squadra si è quindi ritrovata, a poche ore dalla partita di ieri sera, a Vinovo, e ha svolto una seduta improntata al recupero in palestra e allo scarico (per chi ha giocato contro il Genoa, compresi due giocatori usciti anzitempo, Alex Sandro, per una forte contusione alla regione sacrale, e Sami Khedira, per un affaticamento alla gamba sinistra), oppure al lavoro atletico e tecnico con il pallone (per il resto del gruppo). Ha invece riposato Blaise Matuidi che ieri sera durante il match ha riportato un’importante contusione alla coscia destra, con conseguente versamento di sangue, che verrà valutata nei prossimi giorni".