Juve, Elkann: "Stiamo costruendo un futuro brillante"

5 aprile 2017

La squadra cui Elkann fa riferimento è quella degli anni '30, capace, appunto, di conquistare cinque campionati di fila dal 1931 al 1935. Il vicepresidente della Fondazione Agnelli, inoltre, ha ricordato che il club bianconero ha chiuso la passata stagione con un fatturato in crescita pari a 388 milioni e utili per 4 milioni: "Abbiamo vissuto cinque stagioni incredibili, giocate al J-Stadium, la nostra casa - come la chiama il presidente del Club, mio cugino Andrea Agnelli - che è stato inaugurato nel settembre 2011".