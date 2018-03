Juve e Napoli, l'ombra mondiale sulla sfida scudetto: tutti i convocati in nazionale

20 marzo 2018

Bella la sosta, ma non per tutti. Sarri e Allegri perdono in totale 24 uomini che torneranno nei rispettivi ritiri non prima di mercoledì 28 marzo. La Juve, come sempre, dà fondo alla sua rosa per rifornire le nazionali: sono 14 i bianconeri che viaggeranno per l'Europa (e per il Mondo), prima di tornare a Vinovo. Il tecnico tira almeno un sospiro di sollievo per la mancata convocazione nell'Argentina di Dybala. Ha già perso Chiellini, che non ha potuto rispondere alla chiamata di Di Biagio e sfrutterà questi giorni per provare a recuperare, oltre a Chiello, almeno Howedes. Più difficile tornino a disposizione da subito Cuadrado e Bernardeschi. Ci si aspetta comunque un turnover limitato per la sfida col Milan delle 20.45 di sabato 31: è vero che il 3 aprile c'è il Real Madrid, ma Allegri sa di non poter lasciar per strada altri punti in campionato.



Anche perché il Napoli è a sole due lunghezze. Sarri non ama gli impegni delle nazionali. Sono 10 i calciatori della sua rosa che sono stati convocati: l'ultimo è Mario Rui, che ha sostituito Fabio Coentrao nel Portogallo. La Polonia ha richiamato Milik, che proprio in Nazionale si procurò il primo grave infortunio al ginocchio nel 2016. Il capitano Hamsik invece ha dato forfait: è volato in Slovacchia per il ritiro dell'ennesimo pallone d'oro del suo paese ma ha già fatto ritorno in Italia per il problema ai flessori manifestatosi contro il Genoa.



Dal punto di vista dei viaggi più impegnativi si inseriscono anche Rog e Mandzukic, che voleranno negli States con la Croazia, mentre Bentancur sarà in Cina con l'Uruguay. Partite amichevoli ma dal grande prestigio internazionale e che tutti vorranno giocare al massimo per confermare il proprio posto in vista dei Mondiali. Non torneranno, quindi, nei rispettivi ritiri, propriamente riposati. Ma la corsa scudetto non aspetta nessuno.