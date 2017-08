Juve, è Cancelo l'erede di Dani Alves. Dalla Spagna: "Accordo vicino"

5 agosto 2017

La Juve potrebbe aver trovato il sostituto di Dani Alves. Secondo il quotidiano spagnolo Super Deporte, Joao Cancelo avrebbe deciso di lasciare il Valencia e in pole position per assicurarsi il terzino destro portoghese ci sarebbero proprio i bianconeri. Il club spagnolo chiede almeno 25 milioni di euro e a Torino starebbero pensando di inserire nell'affare Rincon o Lemina per abbassare il prezzo del cartellino del 23enne di Barreiro.