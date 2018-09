Juve, è boom di magliette vendute: un mese per avere quella di CR7

15/09/2018

La Cristiano Ronaldo mania non accenna a fermarsi. E il cassiere della Juve si frega le mani. Dal giorno dell'annuncio dell'ingaggio del portoghese, nello store ufficiale di Torino (e non solo) e tramite il negozio online del club sono state già vendute tante casacche bianconere quante nell'intera scorsa stagione. E adesso per acquistare una maglia dell'ex Real Madrid bisogna aspettare un mese.

Secondo una ricerca fatta in Germania, ad agosto le vendite online delle magliette della Juventus in Europa sono aumentate del 145,5% rispetto allo stesso mese del 2017. In Italia, manco a dirlo, è la più ricercata. Lo stesso in Austria, mentre è la settima in Spagna e Gran Bretagna. Insomma, nonostante le cifre sborsate per assicurarsi Ronaldo, alla Juve i conti iniziano a tornare.