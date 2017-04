Juve-Dybala, rinnovo fino al 2022: annuncio imminente

12 aprile 2017

E' ormai tutto fatto per il rinnovo di Dybala con la Juventus. Il giorno dopo la notte magica contro il Barcellona, le parti hanno raggiunto l'accordo definitivo per prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2020. L'argentino firmerà dunque fino al 2022 e, con il nuovo accordo, andrà a guadagnare tra i 7 e i 7,5 milioni di euro netti a stagione, praticamente come l'altra stella bianconera Higuain.