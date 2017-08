Juve, Dybala: "La maglia numero 10 è speciale, un onore indossarla"

10 agosto 2017

Nuova maglia per Paulo Dybala, che da questa stagione indosserà la numero 10 della Juventus. "E' una maglia speciale - scrive l'argentino su Instagram -, è un onore indossarla, porta con sé un senso di responsabilità grande, un senso di appartenenza alla storia di un club come la Juventus Fc. Non solo è un sogno che si realizza, sin da quando ero bambino, ma è anche un impegno sempre più grande che sento dentro di me a portare la mia squadra alla vittoria".