Juve, Dybala: "Indimenticabile il primo gol con la 10"

15 agosto 2017

Nonostante la delusione per la scontitta in Supercoppa e l'autocritica a caldo, Paulo Dybala non vuole dimenticare la sfida contro la Lazio. Perché è in quella partita che ha realizzato la sua prima rete con la maglia numero 10 della Juve. "Il primo gol con la '10' sarà impossibile da dimenticare", ha scritto su Instagram. Con la doppietta contro la Lazio, la Joya ha toccato quota 44 reti in 95 partite in bianconero.