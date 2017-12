Juve: Dybala, è tornata la... Joya. Riecco gol e maschera

31 dicembre 2017

E l'anno nuovo di Dybala e della Juve ripartirà proprio con il derby valido per i quarti di Coppa Italia, in programma mercoledì 3 gennaio. Dopo la doppietta nella stracittadina del 23 settembre, arriva il periodo di 'magra': due sole reti in campionato contro la Spal e la Sampdoria per la Joya. Quarantuno giorni dopo - 19 novembre, giorno della sconfitta per 3-2 contro i blucerchiati - riecco le magie, riecco il giocatore che Allegri stava aspettando. Una doppietta di destro, tanto per gradire. Fuori l'orgoglio dopo l'amarezza delle esclusioni e delle partite vissute da spettatore. Via la polvere dalla maschera, pronta per essere indossata di nuovo, a testa alta, col petto gonfio. Dybala ha realizzato nove gol in trasferta in questo campionato: nessun giocatore ha fatto meglio. Quando vede il Verona sono soddisfazioni: ha segnato in tutte le ultime quattro sfide contro i gialloblù in Serie A, cinque i gol totali. A Verona una Juve mai... vista: per la prima volta in questa stagione Allegri ha schierato dall'inizio un solo italiano - Chiellini - e dieci stranieri. E' la prima volta che accade dalla stagione 1994/95.

LE STATISTICHE DI VERONA-JUVE

• Prima doppietta di Paulo Dybala col piede destro in Serie A.

• Dybala ha segnato nove gol in trasferta in questo campionato, nessun giocatore ha fatto meglio.

• Paulo Dybala ha segnato in tutte le ultime quattro sfide contro il Verona in Serie A, cinque i gol totali.

• Dal 1994/95 è la prima volta che la Juventus gioca con un solo italiano in campo dall'inizio in un match di Serie A.

• Era dalla stagione 1959/60 che una squadra non segnava almeno 48 gol nelle prime 19 giornate di Serie A, anche in quell’occasione fu la Juventus.

• La Juventus non vinceva tre partite fuori casa di fila in A, nell’arco di uno stesso campionato, da febbraio 2017.

• Settimo gol di Martín Cáceres in Serie A, primo realizzato da fuori area dal difensore uruguaiano.

• Sei delle sette reti segnate da Martín Cáceres in A sono arrivate nel secondo tempo.

• Quella segnata da Matuidi dopo 6 minuti in questo match è la rete più veloce della Juventus in questo campionato.

• Quattro dei cinqui tiri tentati da Dybala in questa partita sono arrivati dal 72' minuto di gioco in avanti.