Juve, Dybala: "Bello fare tripletta nel giorno del compleanno di Sivori"

03/10/2018

Paulo Dybala è stato il grande protagonista della serata di Champions League della Juve. Una tripletta per scacciare i dubbi, nel giorno in cui nacque un altro grande bianconero come Omar Sivori. "Sappiamo quello che rappresenta lui per la Juve, ma anche per il calcio italiano e per il calcio mondiale - ha detto a Uefa.com - . Bello segnare tre gol nel giorno del suo compleanno. Credo sia stata una bella partita, per me, per la squadra, per i tifosi".