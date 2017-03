Juve, Dybala attacca: "I milanisti si lamentano da sei anni"

10 marzo 2017

Ha chiuso un cerchio aperto con il rigore sbagliato in Supercoppa e ricucito il "gap" con Donnarumma. Ora Dybala si gode il successo della sua Juve contro il Milan, con un suo tiro dal dischetto al minuto 97, e non risparmia qualche stoccata ai rossoneri: "Tutti si ricordavano dell’ultimo rigore che mi aveva parato Donnarumma , per fortuna questa volta l’ho tirata meglio. Le polemiche finali? Sono sei anni che il Milan si lamenta".

L'argentino non misura troppo le parole e ci va giù duro, sia pure accompagnando le frasi con un sorriso: "Siamo abituati, vorrei vedere se qualcuno parlerà del rigore che Zapata ha fatto nel primo tempo - attacca -. Bisogna essere più onesti: quando capita a noi, continuiamo a lavorare e basta".



E proprio il Milan è l'obiettivo principale dell'argentino: "I milanisti sono sei anni che si lamentano contro la Juve, secondo me devono usare altri metodi, non lamentarsi con l’arbitro".



Resta il tempo per parlare del rinnovo di contratto: "Ho dato la parola alla società che voglio continuare: dopo la sosta ci saranno novità, ma non dipende solo da me".