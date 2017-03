Juve, Dybala: "Koulibaly mi ha chiesto scusa per il fallo"

1 marzo 2017

Mentre infuriano le polemiche sull'arbitraggio di Juventus-Napoli a dire la sua è uno dei protagonisti in campo: Paulo Dybala. L'attaccante argentino non ha dubbi sul primo rigore concesso ai bianconeri: "Sul primo rigore chiedete a Koulibaly, sicuramente vi dirà che c'era visto che in campo mi ha chiesto scusa per il fallo". Sulle proteste della squadra di Sarri Dybala è categorico: "Quando c'è la Juventus in campo e ci fischiano un rigore a favore ci sono sempre polemiche. Quando invece non ce li fischiano, nessuno dice niente...".