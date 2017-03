Juve, dominio allo Stadium: obiettivo "Tripletta"

1 marzo 2017

La strada per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni è ancora lunga, ma il passo della Juve è impressionante. Col sesto scudetto di fila in tasca, i bianconeri sembrano aver già ipotecato anche l'ennesima finale di Coppa Italia e i quarti di Champions League giocando soltanto l'andata contro Napoli e Porto. Merito di Allegri e di un gruppo che ormai sembra maturo per centrare il grande colpo. Dopo il passaggio al 4-2-3-1, la Juve è infatti uscita allo scoperto, mettendo in campo tutti i gioielli di famiglia. La crescita di Pjanic, lo spirito di sacrificio di Mandzukic e l'esplosione di Cuadrado hanno dato concretezza al nuovo corso, lasciando a Dybala e Higuain il ruolo dei bomber di razza. Con la doppietta al Napoli, la Joya bianconera si conferma uomo di Coppa (sempre a segno finora). Archiviata la parentesi napoletana, il Pipita è sempre una macchina da gol implacabile (23 reti stagionali, 19 in campionato, 3 in Champions e 1 in Coppa Italia). Un mix perfetto di estro, potenza e classe che mette paura anche in Europa. Campionato, Champions e Coppa Italia. La Juve vuole tutto.