Juve, dal Boca arriva l'erede di Dybala: è fatta per Facundo Colidio

28 giugno 2017

Una nuova Joya per la Juve: dall'Argentina danno per fatto l'affare che vedrebbe il giovane attaccante Facundo Colidio sbarcare a Torino. I bianconeri si sarebbero assicurato il talento classe 2000 delle giovanili del Boca Juniors per 9 milioni di euro. In patria Colidio è soprannominato come Dybala e ne è ritenuto l'erede anche se in prima squadra non ha ancora giocato (ma è stato convocato nella Nazionale Under 15 e 17).