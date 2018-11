Juve da record, miglior partenza di sempre

04/11/2018

Nei primi due mesi di campionato, oltre a pareggiare con l'Inter, la Juve della stagione 2013-2014 perse anche con la Fiorentina. Per la versione della corazzata bianconera 2017-2018 targata Allegri non si registrano invece passi falsi. Rallentato solo dal gol di Bessa, il cammino della Juve in questa stagione è incredibile. Tra Serie A e Champions, la Signora è stata capace di vincere tredici gare su quattordici. Numeri impressionanti. Già, perché se in campionato Inter e Napoli corrono, la Juve vola. Una corsa sfrenata, con tanti protagonisti. Da CR7 a Dybala, passando per Mandzukic e il Jolly Cuadrado. Per la Juve la classifica dice +6 sugli uomini di Spalletti e di Ancelotti.



Un divario importante a questo punto della stagione. Soprattutto perché i bianconeri viaggiano a gonfie vele anche in Europa, dove Allegri vuole subito chiudere i conti per il passaggio del turno. Archiviata la pratica Cagliari, mercoledì a Torino arriva lo United di Mourinho e la Signora ha l'occasione di ipotecare gli ottavi da prima nel girone e di concentrarsi poi sul campionato. Obiettivo non semplice. Soprattutto perché Allegri dovrà affrontare la gara con lo Utd con alcuni giocatori non al top e una difesa che concede troppo agli avversari rispetto al solito.



Contro i sardi prima Douglas Costa, poi Pjanic e Matuidi hanno lasciato il campo con alcuni guai fisici e nelle prossime ore verranno valutate meglio le loro condizioni. L'impressione è che per la Champions i bianconeri avranno un po' gli uomini contati soprattutto in mediana, dove Allegri dovrebbe comunque recuperare Khedira. Per la difesa buone notizie invece arrivano da Chiellini, che sarà del match. Quanto invece a Mandzukic, la situazione è ancora tutta da definire. Fuori contro il Cagliari, il croato ha ancora dolore alla caviglia e verrà valutato nei prossimi giorni. Se non dovesse farcela, contro lo United potrebbe toccare a Cuadrado, vero jolly di Allegri in questo inizio di stagione. Dopo il record di punti in campionato, la Juve va a caccia del poker in Champions.