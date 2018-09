Juve, Cuadrado torna in gruppo: al lavoro con CR7

14/09/2018

Juan Cuadrado è stato uno degli ultimi a rientrare alla base in casa Juventus, come gli altri sudamericani ad eccezion di Rodrigo Bentancur, che è in gruppo da martedì e si candida ad una maglia da titolare al posto dell'acciaccato Pjanic. E il colombiano si è messo subito al lavoro, pubblicando anche una testimonianza su Instagram in compagnia di Cristiano Ronaldo: "Di nuovo a casa, lavorando un pochino con Ronaldo", il suo messaggio.



Dall'infermeria bianconera arrivano notizia agrodolci riguardo le condizioni di Andrea Barzagli: "Nessuna lesione di grave entità", si legge nella nota pubblicata dal club dopo gli accertamenti eseguiti oggi. Il difensore bianconero si è fermato in seguito "a un trauma distrattivo al polpaccio destro", nei prossimi giorni "saranno necessari ulteriori controlli". Il centrale non sarà quindi a disposizione per le sfide con il Sassuolo in campionato e con il Valencia in Champions League.