Juve, Cuadrado: "Reina mi ha travolto"

2 marzo 2017

Due giorni dopo le dure polemiche scoppiate in seguito all'arbitraggio di Juventus-Napoli , Cuadrado torna su uno degli episodi più caldi del match di Coppa Italia: il contatto tra lui e Reina , sanzionato dal direttore di gara Valeri col secondo calcio di rigore in favore dei bianconeri. "Potevo fare un passo più avanti, ma Reina mi ha travolto - le parole dell'esterno colombiano -. Mi è stato impossibile fare gol".

Nel corso della partita con i partenopei, l'inserimento di Cuadrado a inizio ripresa ha contribuito in maniera importante alla reazione della squadra di Allegri, anche se il giocatore attribuisce ogni merito al gruppo: "Non è stato tanto il mio ingresso in campo a cambiare la partita - commenta l'attaccante colombiano a Sky Sport 24 -, decisiva è stata la voglia di rimontare di tutta la squadra. Ed quello che fa la differenza, ripeto sempre, più dei moduli di gioco".