Juve, Cuadrado operato per la pubalgia: torna ad aprile

30 gennaio 2018

Juan Cuadrado è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Monaco di Baviera per curare la pubalgia che lo affliggeva da tempo. Operazione perfettamente riuscita, come ha comunicato la Juventus, che ha spiegato che per 30 giorni il colombiano non potrà allenarsi, ma seguirà un percorso di riabilitazione. L'obiettivo del club è di riavere l'esterno per gli eventuali quarti di Champions League in programma il 3/4 e il 10/11 aprile.