Juve, Cuadrado: "Gol fantastico, ma anche fortunato"

6 febbraio 2017

"Noi - racconta l'esterno bianconero - rimaniamo tutti dopo gli allenamenti a calciare e a tirare e ho avuto la fortuna di prenderla bene e sono contentissimo perché abbiamo fatto risultato". Sul nuovo modulo a trazione anteriore della Juve il colombiano racconta il punto di vista dal campo: "Non è tanto il modulo di gioco che fa la differenza quanto la voglia di tutti di sacrificarsi per la squadra".



Domina in campionato la Juventus, ma all'orizzonte c'è la sfida in Champions League con il Porto: "In Champions è diverso - raccconta Cuadrado - e noi dobbiamo sempre impegnarci per migliorare, per arrivare alla partita più maturi. Per il modulo che stiamo facendo adesso, però diciamo che la cosa più importante è il modo in cui affronti le partite, con quella voglia che stiamo avendo tutti di sacrificarci per la squadra e per i compagni. È quello che cambia al di là dei moduli".