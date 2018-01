Juve, Cuadrado deve operarsi: previsti tra i due e i tre mesi di stop

29 gennaio 2018

Brutta notizia per la Juve: Juan Cuadrado dovrà operarsi per risolvere il problema della pubalgia . Il colombiano potrebbe essere sottoposto all'intervento già martedì o comunque nei prossimi giorni. Lunghi i tempi di recupero. In attesa del bollettino medico ufficiale dei bianconeri, per l'esterno offensivo si prevede uno stop tra i due e i tre mesi .

Niente da fare, dunque, per il recupero di Cuadrado. Per risolvere i dolori all'inguine del colombiano, lo staff medico della Juve ha scelto la via dell'operazione. Al momento non è ancora chiaro quando verrà eseguito l'intervento, ma secondo alcune indiscrezioni, l'esterno bianconero potrebbe entrare in sala operatoria già martedì. Poi inizierà un lungo recupero. In questi casi, infatti, si parla di uno stop tra i due e i tre mesi. Una brutta tegola per Allegri, che comunque ha già annunciato che la Juve non andrà sul mercato per colmare l'assenza del colombiano.