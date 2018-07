Juve, Cristiano Ronaldo in campo per il primo allenamento

31/07/2018

CR7 & Co. sono già in campo. Corsa ed esercizi nella prima della doppia seduta in programma alla Continassa. Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Cuadrado, Douglas Costa e Bentancour sono rientrati a Torino, accolti da Aldo Dolcetti, il tattico di mister Allegri, che ha lasciato gli Stati Uniti per seguire i bianconeri reduci dal Mondiale in Russia. I sei si riaggregheranno quando il gruppo rientrerà dall'avventura america, in tempo per la tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa del 12 agosto.