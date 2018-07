Juve, Cristiano Ronaldo: "Primo duro allenamento, lavoro finito"

31/07/2018

"Il primo duro allenamento è andato!". Sono queste le parole di Cristiano Ronaldo al termine della sua seduta di esordio sui campi della Continassa, il nuovo centro dall'allenamento della Juventus. Con il portoghese, agli ordini di Aldo Dolcetti, collaboratore tattico di Allegri, hanno lavorato gli altri giocatori rientrati dopo le vacanze post-Mondiali: Dybala, Higuain, Cuadrado, Douglas Costa e Bentancour. Si riaggregheranno quando il gruppo rientrerà dall'avventura americana, in tempo per la tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa del 12 agosto. Quello che è stato il primo allenamento di Ronaldo con la Juve potrebbe essere stato uno degli ultimi per Higuain, in procinto di trasferirsi al Milan.