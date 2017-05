Juve, countdown scudetto: basterà non perdere all'Olimpico

7 maggio 2017

Il primo match point scudetto è andato sprecato per "colpa" del Torino, ma la Juve potrà riprovarci già domenica prossima. Molto dipenderà dall'esito di Milan-Roma . I giallorossi devono assolutamente fare punti a San Siro, altrimenti verrebbero esclusi aritmeticamente dalla lotta, rimanendo a -10 punti dai bianconeri e con sole tre giornate da disputare. In caso di successo o pareggio di De Rossi e compagni al Mezza, invece, la Juve potrà festeggiare il sesto titolo di fila proprio nello scontro diretto di domenica sera, uscendo dall'Olimpico imbattuta.

Decisamente più tranquillizzante è il vantaggio sul Napoli, che si trova a otto punti di distanza dalla capolista con solo nove in palio. C'è solo una possibilità, che terrebbe in corsa gli azzurri per un ipotetico scudetto: vincere domenica in casa del Torino e sperare che la Juve perda all'Olimpico. Ogni altra combinazione renderebbe la Signora inavvicinabile dalla squadra di Sarri. Insomma, scongiuri del caso a parte, è solo questione di tempo e poi sarà festa. Almeno così sperano a Vinovo.