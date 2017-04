Juve, con questo Higuain si sogna il Triplete

6 aprile 2017

Sono bastati tre giorni alla Juve per mettere un altro mattoncino fondamentale per la conquista del sesto scudetto di fila e centrare la terza finale di Coppa Italia consecutiva. Le due trasferte di Napoli fanno sentire un po' più vicini Allegri e i suoi ragazzi al sogno Triplete, anche se la strada è ancora lunga e piena di insidie. Se in campo nazionale la superiorità della Juve non viene scalfita dalla sconfitta indolore di ieri e dall'opaca prova di domenica sera, il grande banco di prova per le ambizioni di Buffon e compagni è senza dubbio rappresentato dal doppio confronto di Champions League contro il Barcellona.



Allegri ha di che sorridere per la prima ora giocata dai suoi, bravi nel primo tempo a imbrigliare sulle fasce i partenopei e cinici nel colpire con l'uomo più atteso, quel Gonzalo Higuain che non può far dormire sonni tranquilli a Luis Enrique. Poi, però, nell'ultima mezzora la squadra si è fatta schiacciare un po' troppo, anche perché convinta ormai della qualificazione.



Il Barcellona dalla cintola in su fa davvero paura, ma dietro concede tanto e il Pipita è davvero un brutto cliente. Senza dubbio ci vorrà qualcosa in più, soprattutto a livello di atteggiamento e personalità. Come il Napoli, anche i blaugrana amano tenere palla, ma hanno una qualità tecnica notevolmente superiore e a gente come Messi, Neymar e Suarez basta un pallone per farti male.



Fuori dagli italici confini serve essere più propositivi, con un baricentro più alto e un maggior possesso palla, perché se l'iniziativa la lasci costantemente ai catalani prima o poi ti fanno male. Puntare solo sulle ripartenze è un grosso rischio, anche se senza dubbio la velocità di Cuadrado e Dybala è una risorsa da sfruttare. Il rush-finale è partito: in questi due mesi la Juve si gioca tutto, anche un posto nella storia del calcio mondiale in caso di Triplete.