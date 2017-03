Juve, Chiellini stringe i denti: "Non è nulla di grave"

6 marzo 2017

Chiellini stringe i denti e ridimensiona l'allarme dopo la sostituzione durante la gara con l'Udinese. "Martedì faccio gli esami, ma sto benino - ha spiegato -. Non è niente di grave , ogni tanto ho qualche acciacco delle battaglie passate. Ora vediamo in qualche giorno di recuperare". "E' una cosa che non andrà per le lunghe, ma non so se ce la farò per la gara contro il Milan - ha aggiunto -. Tra martedì e mercoledì valuteremo".

Poi una battuta sul pareggio contro l'Udinese: "Bisogna essere anche lucidi e analizzare la partita. Non si può essere sempre al 100% e ieri sicuramente non abbiamo fatto una grandissima partita. Quindi è un buon punto". "Sarebbe stato meglio vincere, d'altronde sapevano che non si poteva vincere sempre, ma abbiamo dato comunque una prova di maturità in una partita importante - ha proseguito -. In una giornata storta riuscire a raccogliere un punto è già un segnale positivo". Quanto a Juve-Milan, Chiellini fatica a voltare pagina dopo il ko di Doha. "Sinceramente l'andata non mi brucia per niente o molto poco - ha spiegato -. Brucia un pochino di più Doha che con tutti i complimenti che vanno a loro, penso che sia stata tanto demerito nostro. Nel senso che abbiamo perso un'occasione importante per portare a casa un altro trofeo".



"Il Milan è in un momento di ricostruzione, sta facendo un ottimo campionato e sta mettendo in mostra tanti giovani che saranno il fiore all'occhiello della nazionale italiana per tanti anni e nel futuro", ha proseguito il difensore bianconero. "Quello che conta adesso è solo questa partita, per poi arrivare a fine campionato in testa davanti a tutti - ha continuato -. Sarà una partita difficile. Loro hanno qualità e soprattutto velocità nel contropiede. Bisognerà stare attenti soprattutto a quello".



Poi qualche battuta sui gol segnati ai rossoneri: "Ho fatto gol al Milan nel 2013 sulla punizione di Pirlo che ha preso la traversa. Io vado spesso ad allungare la barriera e in quel caso sono stato il più lesto in scivolata di destro e ho fatto gol. Poi ho fatto gol nel 2008/2009 di testa ancora allo stadio Olimpico.Ho segnato in Supercoppa, quindi sarebbe buono esserci perché è una squadra che mi porta fortuna, vedremo nei prossimi giorni. Ma l'importante è che segniamo un gol in più di loro e vinciamo la partita. Può segnare anche Buffon che va bene uguale".