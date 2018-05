Juve, Chiellini: "Festeggiamo sempre noi e gli altri tristi a casa"

13 maggio 2018

"Non ci rendiamo conto e non ci viene dato merito di quanto fatto: stiamo scrivendo pagine di storia irripetibili a breve termine e per tanto tempo nessuno farà quanto abbiamo fatto" ha detto Chiellini a Premium Sport. "Ci dicono vecchi e brutti ma alla fine chi festeggia siamo sempre noi. A metà del secondo tempo di Milano sembrava tutto finito. Vedere certe immagini e sentire certe cose è stata linfa. In Italia ogni trasferta è un'impresa, e siamo arrivati lì". Il difensore non le manda a dire dopo le polemiche che hanno accompagnato soprattutto il finale di stagione: "Chi ha parlato a vanvera starà in silenzio. Sembra tutto dovuto e scontato e sembrava che non meritassimo. Se gli altri pareggiano le partite e noi vinciamo un motivo c'è. Ci sono state tante frasi fuori luogo quest'anno dagli addetti ai lavori, oltre che dai media. E quest'anno, come altri, ci guarderanno festeggiare".



Sulla Champions: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e c'è mancato poco per giocarcela anche in Champions, che comunque con questo ciclo avremmo merittao". Pronto l'addio a Buffon: "Mi mancherà tanto, è un punto di riferimento. Ma questa squadra è andata avanti anche senza i campioni e dovrà farlo ancora. Ogni squadra non ha mai un solo leader ma ne ha tanti. Ognuno con i suoi ingredienti portano all'alchimia perfetta". E un riferimento alle frasi polemiche era senz'altro rivolto a Insigne: "Nella vita ci vuole rispetto, poi ne paghi le conseguenze. Hanno parlato troppo e festeggiato troppo presto. Ora sta a noi, siamo stati zitti. Noi le finali le perdiamo perché le giochiamo, tante squadre scelgono di uscire ai sedicesimi o agli ottavi. Quando si manca di rispetto bisogna chiedere scusa. Ora ci siamo tolti qualche sassolino e ora tante persone che hanno parlato a vanvera devono stare in silenzio e capire che i più forti siamo ancora noi".