Juve: Chiellini a rischio Barcellona

2 settembre 2017

Giorgio Chiellini è a rischio per la trasferta della Juve a Barcellona del 12 settembre, valida per la prima giornata di Champions League . Lo fa sapere il club bianconero dopo gli ulteriori controlli strumentali cui è stato sottoposto il difensore, che hanno confermato trattarsi di "un trauma distrattivo al polpaccio destro di entità non grave, ma che necessita di ulteriore monitoraggio nei prossimi giorni".

Chiellini è ovviamente in dubbio anche per la sfida di campionato contro il Chievo di sabato 9 settembre, alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il difensore della Juve si è fermato proprio nel ritiro dell'Italia a Coverciano durante l'allenamento di rifinitura in vista della sfida decisiva delle qualificazioni Mondiali contro la Spagna. Problema al polpaccio e rientro immediato a Torino. E per Allegri un problema da risolvere.