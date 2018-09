Juve, che debutto per Ronaldo jr: quattro gol con i Pulcini

02/09/2018

Se Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua avventura con la Juventus con 9 punti in tre partite ma con zero gol fatti all'attivo, Cristiano jr - primogenito del fuoriclasse portoghese - ha esordito con i pulcini bianconeri mettendo a segno ben 4 gol. Un poker al primo match con i Pulcini che ha stupito tutti, anche perché il campioncino con (ovviamente) la maglia numero 7 sulle spalle ha messo in mostra un tiro con il destro che a molti ha ricordato il papà, cinque volte Pallone d'Oro e cinque volte trionfatore in Champions League.



Al piccolo Cris - così lo chiamano compagni e allenatore - è bastato il primo tempo per regalarsi la sua prima doppietta con un sinistro ad incrociare nell'angolo basso e un destro a mezza altezza imprendibile per il portiere avversario. Poi, nella ripresa, due reti sottoporta da bomber consumato. La partita, terminata 5-1 per la Juve, ha quindi visto un indiscusso protagonista. Chissà che adesso, per trovare la via della rete in Serie A, Cristiano Ronaldo non chieda qualche consiglio a suo figlio...