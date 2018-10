Juve, cena di gruppo: paga Pjanic

05/10/2018

Cena di squadra per i giocatori della Juventus, immortalati attorno alla tavola apparecchiata in un ristorante di Torino. La foto compare sui profili social di diversi bianconeri. In primo piano Dybala, Alex Sandro, Cuadrado, Khedira, Pjanic e Mandzukic. "Cena di squadra!", scrive Leonardo Bonucci, che ringrazia Miralem Pjanic, probabile organizzatore della serata. Tra i giocatori si nota anche un sorridente Cristiano Ronaldo, seduto tra Mautidi e Bernardeschi.